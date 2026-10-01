Auto in Natters machte sich selbstständig und durchbrach Scheibe von Pflegeheim

Ein abgestellter Pkw geriet in der Nacht auf Donnerstag in Natters ins Rollen und landete in einem Büro eines Pflegeheims. Verletzt wurde niemand.

Natters – Eine alltägliche Handlung, nämlich das Parken eines Autos, führte bei einer 66-jährigen Frau in Natters zu folgenschweren Konsequenzen. Laut Polizeibericht stellte die Frau am Donnerstag kurz nach Mitternacht ihren Pkw auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in Natters ab, um Zigaretten zu kaufen. Währenddessen geriet der Wagen unbemerkt ins Rollen.

Das Auto rollte rückwärts über die Natterer Straße (L226) und durchbrach schließlich eine rund drei mal zwei Meter große Glasscheibe eines Pflegeheims. Der Pkw kam in einem Büro des Gebäudes zum Stillstand.