Heli, Hürden, Höhenmeter: Wie die Muttekopfhütte ihre Zukunft zementiert

Die Muttekopfhütte oberhalb von Imst wird umfassend saniert und modernisiert. Mit einem Budget von 1,8 Millionen Euro entstehen ein Seminarraum, eine neue lawinensichere Materialseilbahn sowie verbesserte Lager- und Personalräume. Das Basislager des Imster Alpenvereins soll so auch wirtschaftlich überleben.