Hüttenumbau in Imst

Heli, Hürden, Höhenmeter: Wie die Muttekopfhütte ihre Zukunft zementiert

Jeder Kubikmeter Beton muss auf den Berg geflogen werden. Das hat seinen Preis.
© Welzl/OeAV
Thomas Parth

Von Thomas Parth

Die Muttekopfhütte oberhalb von Imst wird umfassend saniert und modernisiert. Mit einem Budget von 1,8 Millionen Euro entstehen ein Seminarraum, eine neue lawinensichere Materialseilbahn sowie verbesserte Lager- und Personalräume. Das Basislager des Imster Alpenvereins soll so auch wirtschaftlich überleben.

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