Hüttenumbau in Imst
Heli, Hürden, Höhenmeter: Wie die Muttekopfhütte ihre Zukunft zementiert
Jeder Kubikmeter Beton muss auf den Berg geflogen werden. Das hat seinen Preis.
© Welzl/OeAV
Die Muttekopfhütte oberhalb von Imst wird umfassend saniert und modernisiert. Mit einem Budget von 1,8 Millionen Euro entstehen ein Seminarraum, eine neue lawinensichere Materialseilbahn sowie verbesserte Lager- und Personalräume. Das Basislager des Imster Alpenvereins soll so auch wirtschaftlich überleben.
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