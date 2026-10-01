Shopping Night, Mittelalterfest und Fäaschtbänkler in Innsbruck: Das ist los in Tirol

Der Oktober ist da, der Herbst ist mit ihm ins Land gezogen. Von Herbstmüdigkeit ist bei den Veranstaltungen diese Woche aber nichts zu spüren. In Tirol wartet ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm. Von der Shopping Night in Innsbruck über das Haller Freudenfeuer und den 24-Stunden-Lauf am Baggersee bis hin zur Langen Nacht der Museen, Erntedankfesten und Konzerten ist für jeden Geschmack etwas dabei.