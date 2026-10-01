ÖFB einigte sich mit Ex-Sportdirektor Schöttel auf eine Vertragsauflösung

Dublin – Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) hat sich mit seinem früheren Sportdirektor Peter Schöttel auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung geeinigt. Das gab Aufsichtsratschef Josef Pröll am Donnerstag im Rahmen des Nations-League-Spiels des Männer-Nationalteams in Dublin vor österreichischen Journalisten bekannt. Schöttel, der die Funktion von Oktober 2017 bis zu seiner Absetzung vor drei Wochen bekleidet hatte, hatte über einen unbefristeten Vertrag verfügt.

Am Mittwoch habe man „eine einvernehmliche Lösung“ gefunden, erklärte Pröll. „Es ist auch wichtig für uns, in diesem Thema abzuschließen.“ Der ÖFB startete noch am Donnerstag mit der Unterstützung von Ernst & Young als externem Personalberater einen Ausschreibungsprozess für den Posten. Die Bewerbungsfrist läuft bis 23. Oktober. Ein Schöttel-Nachfolger soll laut Pröll noch in diesem Jahr feststehen. (APA)