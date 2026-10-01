Betrugsverdacht bei Haselsteiner-Stiftung: Benko trifft im November auf Tiroler Baulöwen

Für den bislang inhaltlich wohl gewichtigsten Prozess gegen Signa-Gründer René Benko stehen nun die Termine fest. Benko wird vorgeworfen, gegenüber der Hans-Peter-Haselsteiner-Stiftung eine wahrheitswidrige Garantie abgegeben und dadurch einen Schaden von fünf Millionen Euro verursacht zu haben.