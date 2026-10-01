Prozesstermine fixiert
Betrugsverdacht gegenüber Haselsteiner-Stiftung: Benko trifft im November auf Tiroler Baulöwen
Zwei Tiroler treffen diesmal am Landesgericht aufeinander: Benko als Angeklagter, Haselsteiner als Zeuge.
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Für den bislang inhaltlich wohl gewichtigsten Prozess gegen Signa-Gründer René Benko stehen nun die Termine fest. Benko wird vorgeworfen, gegenüber der Hans-Peter-Haselsteiner-Stiftung eine wahrheitswidrige Garantie abgegeben und dadurch einen Schaden von fünf Millionen Euro verursacht zu haben.