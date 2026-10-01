Transporter überschlug sich nach Kollision in Lienz: Zwei Männer bei Unfall verletzt

Zwei Kleinlaster kollidierten am Donnerstag auf einer Kreuzung in Lienz. Beide Lenker wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Lienz – Zwei Männer sind am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Lienz leicht verletzt worden. Ein 24-Jähriger war laut Polizei gegen 6.20 Uhr auf der Bürgeraustraße in Richtung Norden unterwegs.

Bei der Kreuzung zur Julius-Durst-Straße kollidierte sein Fahrzeug mit dem Kleintransporter eines 35-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Wagen des 35-Jährigen gegen eine Mauer geschleudert. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf der rechten Seite liegen.