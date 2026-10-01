Transporter überschlug sich nach Kollision in Lienz: Zwei Männer bei Unfall verletzt
Zwei Kleinlaster kollidierten am Donnerstag auf einer Kreuzung in Lienz. Beide Lenker wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Lienz – Zwei Männer sind am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Lienz leicht verletzt worden. Ein 24-Jähriger war laut Polizei gegen 6.20 Uhr auf der Bürgeraustraße in Richtung Norden unterwegs.
Bei der Kreuzung zur Julius-Durst-Straße kollidierte sein Fahrzeug mit dem Kleintransporter eines 35-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Wagen des 35-Jährigen gegen eine Mauer geschleudert. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf der rechten Seite liegen.
Beide Lenker erlitten leichte Verletzungen. Die Rettung brachte sie ins Krankenhaus Lienz. An den beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Zur Unfallursache machte die Polizei keine Angaben. (TT.com)