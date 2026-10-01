🎧 Neuer Podcast der TT
„Marc Pircher, was tuasch grad?“: Ein spontaner Anruf beim Tiroler Schlagerstar auf Mallorca
Gut gelaunt auf Mallorca: Musiker und Moderator Marc Pircher hat für das Telefonat mit der TT seine Radltour kurz unterbrochen.
© Marc Pircher
Musiker Marc Pircher erholt sich auf Mallorca, auf welche Projekte er sich freut und was er auf der beliebten Ferieninsel noch vorhat, erzählt der Tiroler im kurzen Telefonat.
Hört rein in die 1. Folge unseres neuen Podcast-Formats „Was tuasch grad?“. Dieses Mal mit dem Tiroler Schlagerstar Marc Pircher. Jede Woche rufen wir Menschen an, über die man gerade spricht. Spontan. Sie heben ab, egal wo sie sind. So ergeben sich amüsante Gespräche, unterhaltsame Plaudereien und private Einblicke. „Was tuasch grad?“ ab jetzt jeden Samstag auf TT.com und auf den gängigen Podcast-Plattformen.
🎧 Podcast | Was tuasch grad?: Marc Pircher
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