Ein Blick hinter die Kulissen des „Schwarzfischer“: Wie Forelle und Saibling immer gelingen

Eine Forelle ausnehmen, filetieren und perfekt grillen? Für viele klingt das nach einer Aufgabe für Profis. Beim Workshop im Schwarzfischer in Stams lernten „Gaumenfreuden“-LeserInnen von Haubenkoch Fabio Birlmaier Schritt für Schritt, wie aus Forelle und Saibling feine Gerichte werden.

Die ersten Griffe sind noch zaghaft. Denn nicht jeder und jede haben schon einmal eine so frische Forelle in Händen gehalten. Nicht einmal eine halbe Stunde vorher sind die Fische noch in ihrem Weiher geschwommen. Dann hat Fabio Birlmair sie aus dem Wasser geholt. Jetzt sollen sie auf dem Teller der Gaumenfreuden-LeserInnen landen, die sich im Schwarzfischer in Stams eingefunden haben. Vom Küchenchef werden sie in die Geheimnisse der Fischzubereitung eingeweiht.

Das vierte Jahr führt er zusammen mit seiner Frau Maria und seinem Schwager Töna Janett das Restaurant in Stams. Und auch die Fischerei gehört dazu. „Die Fischweiher sind schon seit den Zeiten von Kaiser Max, also seit mehr als 500 Jahren, bekannt“, sagt Maria, als sie die kleine Gruppe von HobbyköchInnen über das Gelände führt. Saiblinge, Regenbogen- und Lachsforellen schwimmen in den Stiftsweihern, aber auch Störe sind dort daheim. „Unser Maskottchen ist ein 40 Jahre alter, gut 60 Kilo schwerer Stör. Der wird sicher nicht gefangen“, sagt Fabio und lacht.

Fabio Birlmair, Christoph Drexler, Daniela Spiss, Iris Siegele, Andreas Fahrmair (hinten v.l.), Fritz Mayer, Maria Birlmair, Lena Oppeneiger, Maria Fahrmair und Herbert Osl (vorne v.l.) beim Workshop in Stams. © Patrick Steiner Tiroler Tageszeitung

Dann nimmt er ein Netz zur Hand und fischt ein paar Forellen aus dem Wasser. Mit den frisch gefangenen Fischen geht es dann in die Küche. „So ganz frisch gefangen werden sie normalerweise nicht verarbeitet. In der Regel ruhen sie so acht bis 24 Stunden, ehe wir sie weiterverarbeiten“, erklärt der Haubenkoch. „Damit der Fisch nicht aus der Pfanne hüpft“, fügt er mit einem Schmunzeln an.

Ehe die Forellen und Saiblinge gebraten, gegrillt und gedämpft werden, müssen sie vorbereitet werden. Also geht‘s ans Ausnehmen. „Das habe ich noch nie gemacht“, sagt Iris Siegele. Sie und ihre Freundin Daniela Spiss sind noch etwas skeptisch – bis Fabio und Lena es einmal vormachen und sich Christoph Drexler und Andreas Fahrmair sich an die Messer trauen. „Wichtig ist, dass man den Fisch gut festhält, die Innereien möglichst nicht verletzt und den Fisch dann gut reinigt“, sagt der Haubenkoch.

Beim Filetieren des Fischs bekam Christoph Unterstützung von Lena. © Patrick Steiner Tiroler Tageszeitung

Eine noch schärfere – und besser längere – Klinge ist beim Filetieren gefragt. „Man darf nicht mit Kraft schneiden, das Messer sollte beinahe von selbst an den Gräten entlanggleiten“, sagt Fabio, während er es vorzeigt. „Je näher man an der Mittelgräte arbeitet, umso weniger Fleisch bleibt am Skelett.“ Wobei das auch nicht verloren ist: Die Karkassen werden später für den Fischfond verwendet.

Nach und nach versuchen sich die TeilnehmerInnen an den Messern. Und mit jedem Versuch geht das Filetieren ein bisschen besser von der Hand. „Wenn man mal so 20 bis 30 Fische filetiert hat, dann hat man den Dreh wirklich raus.“ Ganz so viele werden es an diesem Nachmittag nicht. „Das werde wir auf jeden Fall auch daheim weiter üben“, sind sich alle einig.

Der wichtigste Tipp beim Grätenzupfen von Maria: fühlen statt schauen © Patrick Steiner Tiroler Tageszeitung

Bevor es an den Herd geht, müssen noch die Gräten entfernt werden. Was Maria mit ihrer Fischpinzette so leicht und schnell von der Hand geht, stellt die HobbyköchInnen noch eine kleine Herausforderung dar. „Die Gräten sollten möglichst weit unten gegriffen werden. Und man darf sie nicht senkrecht nach oben herausziehen, sondern immer in Wuchsrichtung“, erklärt sie. Am besten findet man die Gräten mit den Fingern, wenn man sanft über das Filet streicht.

Bevor es an den Herd geht, wird noch das Carpaccio vorbereitet. Denn auch roh sind die heimischen Fische ein Genuss. Während Fritz Mayer und Herbert Osl die Filets in hauchdünne Scheiben schneiden und auf den Tellern anrichten, bereitet Lena die Marinade für die Ceviche vor. Dabei werden die Fischfilets in kleine Stücke geschnitten und dann kurz mariniert. Aber Vorsicht: Zieht der Fisch zu lange, kann er trocken und fest werden.

Fritz bereitet das Carpaccio vor. © Patrick Steiner Tiroler Tageszeitung

Rund um den Herd und vor dem Grill herrscht nun rege Betriebsamkeit. Fabio erklärt, wie eine „Forelle Müllerin“ wirklich knusprig wird, was beim Dämpfen zu beachten ist und wie man ein Filet über dem offenen Feuer so grillt, dass es herrlich zart wird. Da hat Christoph besonders genau zugeschaut und es dann selber gleich ausprobiert. „Ich habe daheim immer wieder Versuche unternommen, Fisch zu grillen – aber mit eher mäßigem Erfolg. Aber jetzt bekomme ich es bestimmt besser hin.“

Mit dem gemeinsamen Essen geht langsam der Tag im Schwarzfischer zu Ende. „Ich werde noch von der Nicht-Fisch-Zubereiterin zur leidenschaftlichen Fischesserin“, sagt Daniela Spiss mit einem Lächeln. „Wir haben wirklich viel gelernt, es war ein toller Nachmittag“, ergänzen Andreas und Maria Fahrmair.

Satt und glücklich waren die TeilnehmerInnen am Ende des Nachmittags. © Patrick Steiner Tiroler Tageszeitung

♡ Für mehr Inspirationen schaut auch mal in unserem Kulinarik-Dossier vorbei.

Braten, Dämpfen, Grillen: Die Tipps vom Profi

Die wichtigste Regel, wenn es um die Zubereitung von Forelle, Saibling und Co geht: „Der Fisch braucht weniger Garzeit, als man denkt“, sagt Fabio Birlmair. Er ist sehr zart, sobald er zu lange oder bei zu großer Hitze gegart wird, verliert er Wasser und wird trocken. „Gut gegartes Forellenfleich ist saftig, lässt sich leicht in seine natürlichen Lamellen zerlegen.“ Und hier die Tipps für die drei häufigsten Zubereitungsarten

1. Braten

In der Pfanne wird der Fisch knuspirg gebraten. © Patrick Steiner Tiroler Tageszeitung

Die Pfanne muss heiß genug sein, bevor der Fisch hineingelegt wird. Gleichzeitig darf die Temperatur nicht so hoch sein, dass die Haut verbrennt, bevor der Fisch gar ist.

Filet braten Filet sehr gut trocken tupfen und auf Gräten kontrollieren. Salzen und nach Wunsch würzen. Eine Pfanne erhitzen und etwas hitzebeständiges Öl hineingeben. Das Filet mit der Hautseite nach unten in die Pfanne legen. Zu Beginn kurz und vorsichtig mit einem Pfannenwender andrücken, damit sich das Filet nicht wölbt. Den Großteil der Zeit auf der Hautseite braten. Zum Schluss wenden und auf der Fleischseite nur kurz fertig garen. Nach Wunsch etwas Butter und Kräuter dazugeben und den Fisch damit übergießen.

Wer den Fisch im Ganzen braten will, tupft ihn nach dem Ausnehmen innen und außen gut trocken. Dann wird er gewürzt und eventuell leicht meliert. Bei mittlerer Hitze wird der Fisch auf beiden Seiten langsam gebraten.

2. Dämpfen

Zum gedämpften Fisch gab es Reis und eine selbstgemachte Fischsauce. © Patrick Steiner Tiroler Tageszeitung

Der Vorteil beim Dämpfen ist, dass der Eigengeschmack sehr gut erhalten bleibt. Zusätzliches Fett ist kaum notwendig und das Fischfleisch bleibt sehr zart. Aber Achtung: Lieber etwas vorsichtiger mit der Garzeit sein. Fisch gart auch nach dem Herausnehmen noch etwas nach. Zu lange gedämpfter Fisch wird trocken und verliert seine feine Konsistenz.

Fisch dämpfen Das Fischfilet würzen und auf einen gelochten Einsatz oder in einen Dämpfkorb legen. Anschließend über Wasserdampf schonend garen. Je nach Dicke reichen bei einem Forellenfilet oft schon wenige Minuten. Auch im Ganzen lässt sich Fisch gut dämpfen: Den ausgenommenen Fisch würzen und beispielsweise mit Kräutern und Zitrone füllen. Anschließend im Dampfgarer oder über Wasserdampf garen. Ein ganzer Fisch benötigt entsprechend länger.

3. Grillen über offenem Feuer

Besonders aromatisch wird der Fisch, wenn er über der offenen Flamme gegrillt wird. © Patrick Steiner Tiroler Tageszeitung

Was einfach klingt, hat auch seine Tücken: das Grillen über offenem Feuer. Prinzipiell gilt: Glut ist besser als Flamme. Denn große Flammen verbrennen die Haut sehr schnell, während der Fisch innen noch roh ist. „Außerdem sollte der Fisch nicht ständig bewegt oder gewendet werden“, erklärt der Küchenchef.

Ganzen Fisch grillen Den Fisch gut trocken tupfen. Innen und außen salzen und nach Wunsch mit Kräutern, Knoblauch oder Zitrone füllen. Außen leicht mit Öl einreiben. Den Fisch auf den Rost oder in einen Fischkorb legen. Nicht direkt in die hohen Flammen legen. Ideal ist kräftige Glut mit kontrollierter Hitze. Zunächst möglichst in Ruhe grillen, damit sich eine Kruste bildet und die Haut nicht am Rost hängen bleibt. Vorsichtig wenden und von der anderen Seite fertig grillen.

Wird der filetierte Fisch gegrillt, nur die untere Hautseite mit Öl bestreichen, die obere Seite würzen und nach Geschmack mit frischen Kräutern belegen.

Das Filet in einen Grillkorb legen. Auf der Hautseite in Ruhe grillen, bis das Filet gegart ist. Nicht wenden.

Profitipp für alle Gararten: Eine dünne Metallnadel an der dicksten Stelle in den Fisch stecken, kurz warten und anschließend an die Lippe halten. Fühlt sich die Nadel deutlich warm an, ist der Fisch gar.

Eine Basis, zwei Variationen

Auch vermeintliche Abfälle lassen sich noch gut weiterverarbeiten. Für den kräftigen Fischfond werden unter anderem die Karakassen verwendet. Der Fond gibt Saucen und Beilagen später noch eine feine Würze.

Fabio grillt einen Teil der Karkassen meistens, ehe er den Fonds ansetzt. © Patrick Steiner Tiroler Tageszeitung

★ Fischfond ➤ Zutaten: 200 g Fischkarkassen, 1 l kaltes Wasser, ¼ Fenchelknolle, 1 kleine Schalotte, ½ Knoblauchzehe, 4–5 weiße Pfefferkörner, 1 kleines Lorbeerblatt, ½ TL Fenchelsamen, ½ TL Koriandersamen ➤ Zubereitung: Die Fischkarkassen zunächst gründlich mit kaltem Wasser wässern. Blutreste und Kiemen entfernen, da diese den Fond bitter oder trüb machen können. Fenchelsamen, Koriandersamen und Pfefferkörner in einem Topf kurz trocken anrösten, bis sie zu duften beginnen. Fenchel, Schalotte und Knoblauch grob schneiden und zusammen mit den Fischkarkassen und dem Lorbeerblatt dazugeben. Mit kaltem Wasser auffüllen. Langsam erhitzen und anschließend bei sehr geringer Hitze sanft ziehen lassen. Entstehenden Schaum regelmäßig abschöpfen. Danach den Fond vorsichtig durch ein feines Sieb passieren. Die Karkassen nicht ausdrücken, damit möglichst wenig Trübstoffe in den Fond gelangen. Ergebnis: etwa 700–800 ml aromatischer Fischfond ➤ Tipp: Der Fond soll nicht stark sprudelnd kochen. Je ruhiger er zieht, desto sauberer und feiner wird das Ergebnis.

Aus dem Fischfond lässt sich eine wunderbar kräftige Brühe kochen, die sich perfekt als Vorspeise eignet.

★ Fischconsommé ➤ Zutaten (für zwei Personen): 700–800 ml kalter Fischfond, 1 Eiweiß, ca. 30 g Karotte, ca. 30 g Sellerie, ca. 30 g Fenchel, ca. 80–100 g rohe Fischabschnitte, Salz, ca. 1–2 TL Mirin, ca. 1 TL Pernod, ca. 1–2 TL Portwein ➤ Zubereitung: Karotte, Sellerie und Fenchel sehr fein hacken. Die Fischabschnitte ebenfalls möglichst fein schneiden oder hacken. Den vollständig kalten Fischfond mit dem Eiweiß vermischen. Gemüse und Fischabschnitte dazugeben und gut verrühren. Den Ansatz langsam erhitzen. Während des Erwärmens zunächst vorsichtig umrühren, damit sich nichts am Topfboden festsetzt. Sobald das Eiweiß beginnt zu gerinnen und auszuflocken, nicht mehr umrühren. Das Eiweiß steigt gemeinsam mit Gemüse, Fisch und den gebundenen Trübstoffen nach oben. Dort bildet sich ein sogenannter Klärkuchen bzw. Eiweißziegel. Die Consommé nun nur noch sanft ziehen lassen. Nicht kräftig kochen, da der Klärkuchen sonst zerfällt und die Flüssigkeit wieder trüb werden kann. Den Klärkuchen vorsichtig entfernen und die klare Flüssigkeit anschließend langsam durch ein feines Passiertuch abseihen. Nicht drücken oder auspressen. Zum Schluss mit Salz, Mirin, wenig Pernod und Portwein abschmecken. Mirin, Pernod und Portwein sind Richtwerte – am Ende immer nach Geschmack dosieren.

Die Veloutée verfeinerte das gebratene Fischfilet. © Patrick Steiner Tiroler Tageszeitung

Eine Veloutée ist eine cremige, aromatische Sauce auf Basis des Fischfonds. Durch das Reduzieren wird der Fischgeschmack konzentriert, Sahne sorgt für Cremigkeit und kalte Butter am Ende für Glanz und eine feine, seidige Konsistenz.