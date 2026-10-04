So individuell wie ein Fingerabdruck: Wie wir unsere Haut gesund halten

Wir cremen, reinigen und pflegen unsere Haut täglich. Doch was, wenn wir dabei oft genau das zerstören, was sie eigentlich schützt? Milliarden Mikroorganismen bilden auf unserer Haut ein unsichtbares Ökosystem, das erst langsam entschlüsselt wird. Welche Rolle dieses Mikrobiom für unsere Gesundheit spielt und warum dabei so manche verbreitete Hautpflege-Weisheit ins Wanken gerät, weiß die Tiroler Pharmazeutin Julia Mösslacher.