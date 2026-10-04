So individuell wie ein Fingerabdruck: Wie wir unsere Haut gesund halten
Wir cremen, reinigen und pflegen unsere Haut täglich. Doch was, wenn wir dabei oft genau das zerstören, was sie eigentlich schützt? Milliarden Mikroorganismen bilden auf unserer Haut ein unsichtbares Ökosystem, das erst langsam entschlüsselt wird. Welche Rolle dieses Mikrobiom für unsere Gesundheit spielt und warum dabei so manche verbreitete Hautpflege-Weisheit ins Wanken gerät, weiß die Tiroler Pharmazeutin Julia Mösslacher.
🎧 Podcast | Gut zu wissen: Wie das Hautmikrobiom unsere Gesundheit beeinflusst
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Zur Person
Pharmazeutin Julia Moesslacher ist Director of Innovation Management bei der hollu Systemhygiene GmbH und Managing Director des mikroVERSUMs – ein ScienceCenter zum Thema Mikroorganismen, das von Professor:innen und Mitarbeiter:innen der Uni Innsbruck, hollu und weiteren Projektpartner:innen gestaltet wurde.
Es gibt Einblick in eine Welt gibt, die dem menschlichen Auge verborgen bleibt. Auch dort kann auf spielerische Weise entdeckt werden, welche Rolle Mikroorganismen auf unserer Haut spielen.
Julia Moesslacher ist außerdem als externe Lehrende im Bereich Pharmazie an der Uni Innsbruck tätig.
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