Hausnotruf Tirol – 7.950 Tiroler:innen setzen auf den Notruf-Service

Ob für ältere, kranke oder beeinträchtigte Menschen sowie Personen mit erhöhtem Risiko im Berufsalltag – der Hausnotruf Tirol des Roten Kreuzes steht für Sicherheit rund um die Uhr. Ein Knopfdruck genügt und professionelle Hilfe wird organisiert.

Ein Sturz im Badezimmer, plötzlich auftretende Schwäche, ein Stolpern über den Teppich oder ein Fehltritt beim Spaziergang – unerwartete Zwischenfälle können jederzeit passieren. Genau in solchen Situationen ist der Hausnotruf Tirol eine wertvolle Unterstützung.

Ob daheim oder unterwegs – professionelle Hilfe ist nur einen Knopfdruck entfernt. open_in_full © Rotes Kreuz Innsbruck © Rotes Kreuz Tirol

Hilfe auf Knopfdruck

Mit nur einem Knopfdruck wird unmittelbar eine Verbindung zur Servicezentrale in Innsbruck hergestellt. Ausgebildete Rettungssanitäter:innen schätzen die Lage ein und leiten, falls erforderlich, umgehend Rettungsmaßnahmen ein. Der Hausnotruf Tirol gibt Sicherheit und ermöglicht es Menschen, trotz fortgeschrittenen Alters, Krankheit oder körperlicher Einschränkung, weiterhin selbstständig in den eigenen vier Wänden zu leben. Rund 7.950 Teilnehmer:innen vertrauen bereits auf diesen Notruf-Service.

Schnell und zuverlässig

„Die technische Grundlage bildet ein stationäres Hausnotruf-Gerät, das in der Wohnung der Teilnehmer:innen installiert ist. Ergänzt wird es durch einen kleinen Handsender, der als Uhr oder Kette getragen werden kann. Per Knopfdruck wird rasch und zuverlässig eine Verbindung zu unseren Mitarbeiter:innen in der Servicezentrale hergestellt. Mit über 40 Jahren Erfahrung wissen wir genau, worauf es im Ernstfall ankommt, um schnell zu helfen“, erklärt Tobias Gössler, technischer Leiter des Hausnotruf Tirol, die einfache Anwendung.

Rund um die Uhr erreichbar

Die Hausnotruf-Zentrale in Innsbruck ist an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr mit ausgebildeten Rettungssanitäter:innen besetzt. Sie nehmen die Notrufe entgegen. Zunächst wird die Situation beurteilt und bei Bedarf werden Einsatzkräfte oder Betreuungspersonen verständigt. Damit die Hilfe im Ernstfall ohne Verzögerung eintreffen kann, sind alle relevanten Informationen sowie Wohnungsschlüssel oder der Code eines Schlüsselsafes sicher in der Servicezentrale hinterlegt.

Das Sicherheitssystem Hausnotruf Tirol funktioniert nicht nur zuhause, sondern auch unterwegs in der freien Natur. Über ein mobiles Gerät mit GPS-Tracker wird eine Verbindung zur Servicezentrale hergestellt, sodass der genaue Standort der betroffenen Person auch unterwegs beziehungsweise im Freien ermittelt werden kann.

Sicher unterwegs

Neu im Angebot ist die Notrufuhr – eine innovative Smartwatch, die speziell für aktive Menschen entwickelt wurde. Neben den klassischen Funktionen wie Uhrzeit- und Datumsanzeige bietet die Uhr auch einen Schrittzähler.

Dank GPS, WLAN, GSM und Bluetooth kann der aktuelle Standort jederzeit bestimmt werden. Die Uhr ist wasserfest und verfügt über einen Akku mit einer Laufzeit von bis zu 60 Stunden. Damit ist sie die ideale Begleiterin bei Bergtouren, Wanderungen, Radtouren oder überall dort, wo Menschen aktiv unterwegs sind und gleichzeitig auf Sicherheit setzen möchten.