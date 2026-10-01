Er sang das erste „Benjamin Blümchen“-Titellied: Michael Thilo (81) ist tot

Bamberg – Ein sprechender Elefant braucht natürlich auch ein eigenes Lied. Michael Thilo lieh dem Titelsong der Hörspielreihe „Benjamin Blümchen“ über Jahre seine Stimme. Wie nun bekannt wurde, ist der Sänger im Alter von 81 Jahren gestorben. Thilo sei bereits im März im oberfränkischen Guttenberg gestorben, bestätigte sein Sohn am Donnerstag. Zur Todesursache machte er keine Angaben. Der als Michael-Tilo Amft geborene Komponist stammte aus Dresden.

Als Schlagersänger hatte er unter anderem mit dem Song „Barbara“ Erfolg. Generationen von Kindern dürften seine Stimme jedoch vor allem aus den Abenteuern des grauen Elefanten mit der roten Mütze kennen. Von 1977 bis 1987 war Thilos Version des Titellieds in den ersten 57 Folgen der Hörspielreihe zu hören. Er sang das Stück und begleitete sich auf der Gitarre. Das Lied begann mit den Worten „Auf 'ner schönen grünen Wiese“.