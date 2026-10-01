Abendshopping & Handwerksmarkt

Shopping, Kulinarik und beste Unterhaltung in der Silberstadt.

Am Freitag, 9. Oktober, verwandelt sich die Schwazer Innenstadt wieder in einen lebendigen Treffpunkt für Shopping, Kulinarik und Unterhaltung. Von 17 bis 22 Uhr laden die Geschäfte der Innenstadt und die Stadtgalerien zum herbstlichen Abendshopping ein. Besondere Aktionen und Angebote sowie ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm machen den Einkaufsabend zu einem Erlebnis für die ganze Familie.

Tanzshow und Modenschau

Zu den Höhepunkten zählen um 18 Uhr das Tanzprojekt „Tanz bewegt Tirol“ sowie um 18:30 Uhr die Modenschau des Modehauses ZINS. Auch musikalisch ist in der Silberstadt einiges geboten: Laidback Acoustics und Cookie Jar sind an verschiedenen Standorten zu hören und sorgen für die passende musikalische Begleitung beim Bummeln durch die Innenstadt. Das Autohaus Picker präsentiert eine Autoausstellung und beim Radio U1 Tirol Quiz kann man sein Wissen unter Beweis stellen und tolle Preise gewinnen.

Profi-Programm für Kinder

Auch die kleinen Gäste kommen beim Abendshopping voll auf ihre Kosten. © Michael Winkler

Die NiMas Kinder Event Agentur bietet ein professionell betreutes Kinderprogramm mit Kreativwerkstatt. Eine Hüpfburg, Zuckerwatte sowie Aktiv- und XXL-Spiele sorgen für Spiel und Spaß. In der Fuggergasse warten außerdem eine Rätselbox und eine Fotostation darauf, entdeckt zu werden.

Genuss garantiert

Für eine genussvolle Pause zwischendurch ist ebenfalls gesorgt. Die Runway Bar vom Café Bar Museum, Streetfood vom 11er Genussbus und die Schwazer Gastronomiebetriebe bieten eine vielfältige Auswahl an Speisen und Getränken. Gemütliche Sitzbereiche laden dazu ein, das bunte Treiben zu beobachten und den Abend in der Schwazer Innenstadt zu genießen. Auch die Stadtgalerien Schwaz sind mit herbstlichen Aktionen, Kinderschminken, Musik und weiteren Aktivitäten Teil des Abendshoppings.

Fixpunkt Handwerksmarkt

Rund 30 Aussteller:innen laden zum Entdecken und Stöbern ein. © Michael Winkler

Ein fester Bestandteil des Abendshoppings ist der Schwazer Handwerksmarkt. Von 17 bis 21 Uhr präsentieren rund 30 Aussteller:innen in der Franz-Josef-Straße und der Innsbrucker Straße ihre Produkte: Keramik, Holz, Papier, Schmuck, Seifen, Nähwaren und viele weitere Einzelstücke.

Der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es unter www.schwaz.at und auf www.kaufinschwaz.at

„Schwaz trifft Wirtschaft“ am 21. Oktober

Schwazer Betrieben öffnen auch heuer für einen Nachmittag lihre Türen und gewähren Einblicke in den Arbeitsalltag. © Stadtmarketing Schwaz

Ein Blick hinter die Kulissen innovativer Unternehmen

„Schwaz trifft Wirtschaft“ in geht die nächste Runde. Ab 13 Uhr öffnen ausgewählte Unternehmen in Schwaz und der Region ihre Türen und ermöglichen Besucher:innen einen Blick hinter die Kulissen. Dabei gibt es spannende Einblicke in Innovation und Produktion sowie Informationen zu Ausbildung, Berufsbildern und Zukunftsperspektiven.

Mit dabei sind heuer INNIO Jenbacher, Radio U1 Tirol, die Stadtwerke Schwaz, das Post Logistikzentrum Vomp, das DAKA Entsorgungsunternehmen sowie Picker – Karosseriezentrum Tirol. Die Veranstaltung zeigt die Vielfalt und Leistungsstärke des Wirtschaftsstandortes Schwaz und macht Unternehmen erlebbar, die die Region nachhaltig prägen.

Jetzt auf anmelden auf www.schwaz-trifft-wirtschaft.at

Mozarts Requiem

Ein Tanzabend von Enrique Gasa Valga im SZentrum Schwaz

Mit „Mozarts Requiem“ bringt Enrique Gasa Valga eines der eindrucksvollsten und rätselhaftesten Werke der Musikgeschichte in Bewegung. Von

9. bis 11. Oktober präsentiert die Limonada Dance Company im SZentrum Schwaz eine eigens für diesen Ort konzipierte Uraufführung und verbindet Mozarts unvollendetes Requiem in d-Moll (KV 626) mit zeitgenössischem Tanz.

An drei Oktoberabenden gastiert die Enrique Gasa Valga Dance Company im SZentrum. © Enrique Gasa Valga Dance Company

Im Mittelpunkt steht der Dialog zwischen Klang und Körper. Die Tänzer:innen setzen sich mit Trauer, Transzendenz und der Vergänglichkeit auseinander und machen Mozarts Musik durch eine eigenständige choreografische Sprache erlebbar. Dabei treffen Momente der Stille und Würde auf Bewegung und Aufruhr.

Ein poetischer und intensiver Tanzabend, der eines der bekanntesten Werke Mozarts aus einer neuen Perspektive betrachtet.

Spieltermine 9. Oktober 2026 | 19:30 Uhr 10. Oktober 2026 | 19:30 Uhr 11. Oktober 2026 | 18:00 Uhr Tickets unter: shop.mtms.at/organizer/la-limonada

Kulturmeile 2026

Am Nationalfeiertag startet die Kulturmeile im Mathoi-Haus. © Stadtmarketing Schwaz

Am 26. Oktober Kultur in Schwaz entdecken

Zum 10-jährigen Jubiläum von Stadtarchiv und Mathoi-Haus startet die Kulturmeile an diesem besonderen Ort. Museen, Kultureinrichtungen und Vereine laden bei freiem Eintritt zum Entdecken ein.

Highlights sind unter anderem eine Ausstellung im Rathaus, eine Lesung mit Stefanie Sargnagel sowie eine Orgelführung in der Pfarrkirche. Die Stationen können zu Fuß oder mit dem beliebten Oldtimerbus erreicht werden.

Den feierlichen Abschluss bildet der große Österreichische Zapfenstreich im Stadtpark. Dabei erhält Schwaz offiziell die Auszeichnung „Kulturfreundliche Gemeinde des Landes Tirol 2026“.

Das gesamte Programm gibt es unter www.schwaz.at

Vorfreude auf den Advent

Am 20. November beginnt wieder der Schwazer Advent. © Fotograf Victor Malyshev

Festlicher Auftakt in der Silberstadt