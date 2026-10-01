Leber und Gallenblase verletzt: Tirolerin (9) stach sich mit Schirm in Bauch

Als sich die neunjährige Vanessa am Sonntag vor einer Woche beim MotoGP in Spielberg versehentlich den Stiel eines Schirms in den Bauch stach, schien die Wunde auf den ersten Blick noch klein. Beherzte Ersthelfer versorgten das Kind umgehend. In der Klinik stellte sich dann das ganze Ausmaß der Verletzung heraus.