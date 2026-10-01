Kleine Wunde, große Folgen
Leber und Gallenblase verletzt: Tirolerin (9) stach sich mit Schirm in Bauch
Holger Till, Vorstand der Klinik für Kinder- und Jugendchirurgie Graz und Chirurgin Agnes Bokros gemeinsam mit der Familie Strigl.
© Uniklinikum Graz/Fechter
Als sich die neunjährige Vanessa am Sonntag vor einer Woche beim MotoGP in Spielberg versehentlich den Stiel eines Schirms in den Bauch stach, schien die Wunde auf den ersten Blick noch klein. Beherzte Ersthelfer versorgten das Kind umgehend. In der Klinik stellte sich dann das ganze Ausmaß der Verletzung heraus.
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