Stand in der Nations League
2:2 nach 0:2! Österreich kämpft sich in Halbzeit zwei gegen Irland zurück
Michael Gregoritsch und Alexander Prass trafen für das ÖFB-Team.
© GEPA pictures/ Armin Rauthner
Nations League, Liga B, Gruppe 3, 3. Runde:
Irland – Österreich 2:2 (2:0)
Tore: Parrott (12., 45.) bzw. Prass (71.), Gregoritsch (77.)
Dublin, Aviva Stadium, SR Lindhout/NED
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