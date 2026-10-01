Ein Punkt der Moral: Österreich holt nach 0:2-Rückstand in Irland noch ein 2:2

Dublin – Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat in der Nations League auswärts gegen Irland nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 erkämpft und damit die Tabellenführung in Gruppe 3 der Liga B verteidigt. Die „Joker“ Alexander Prass (71.) und Michael Gregoritsch (77.) egalisierten am Donnerstag vor 45.784 Fans in Dublin die Führung der Auswahl von der Grünen Insel durch Troy Parrott (12., 45./Elfmeter). Weiter geht es für das ÖFB-Team am Sonntag in Prishtina gegen den Kosovo.

Teamchef Ralf Rangnick hatte seine Startelf im Vergleich zum Heim-3:1 am Sonntag gegen den Kosovo an sechs Positionen verändert. So begann etwa Sasa Kalajdzic als Solospitze, Carney Chukwuemeka im Offensivzentrum und wie angekündigt Florian Wiegele im Tor. Die Österreicher wurden im Aviva Stadium in der Anfangsphase von der physischen Spielweise der Iren überrascht, bekamen keinen Zugriff auf die Partie und stellten sich beim ersten Gegentor denkbar ungeschickt an.

Parrott konnte nach einem weiten Ball Fahrt aufnehmen, verpasste Philipp Lienhart ein „Gurkerl“, ließ auch David Affengruber mühelos aussteigen und schob zwischen die Beine von Wiegele ein. Wirklich besser wurde es aus österreichischer Sicht erst nach einer in der 20. Minute von irischen Fans erzwungenen Pause. Zuschauer hatten Tennisbälle auf den Rasen geworfen, auf denen die Palästina-Flagge zu sehen war.

ÖFB-Team nach Pro-Palästina-Protest besser

Rangnicks Anweisungen in der etwa dreiminütigen Unterbrechung fruchteten - das ÖFB-Team wirkte griffiger, erarbeitete sich deutlich mehr Ballbesitz und wurde auch gefährlich. Nicolas Seiwald schoss nach Kalajdzic-Vorarbeit über das Tor, Abschlüsse von Patrick Wimmer (31.) und Stefan Posch (32.) fielen zu schwach aus. Bald nach einer neuerlichen kurzen Pause wegen eines mit einer Palästina-Fahne ausgestatteten Flitzers kam Österreich zur bis zu diesem Zeitpunkt besten Gelegenheit: Kalajdzic legte für Wimmer ab, dessen Schuss fischte Irland-Goalie Caoimhin Kelleher aus dem kurzen Kreuzeck (40.).

Die Gäste schienen in dieser Phase dem Ausgleich näher zu sein als die Hausherren dem zweiten Tor, dennoch stand es kurz vor der Pause 2:0. Phillipp Mwene fabrizierte im eigenen Sechzehner einen missglückten Klärungsversuch, Seiwald traf Adam Idah an der Ferse und der niederländische Schiedsrichter Allard Lindhout entschied auf Elfmeter – Betis-Sevilla-Profi Parrott verwandelte sicher via Innenstange.

Rangnick reagierte zur Pause mit einem Dreifachtausch. Gregoritsch, Konrad Laimer - der von Xaver Schlager die Kapitänsschleife übernahm - und Maximilian Wöber kamen für Chukwuemeka, Seiwald und Affengruber. Die Österreicher kämpften verbissen um ein Comeback, brenzlig wurde es vorerst nur selten, zum Beispiel bei einem Pass von Schlager in den Strafraum, der an Gregoritsch vorbeirollte (53.). Ein Weitschuss von Laimer stellte kein Problem für Kelleher dar (70.).

Prass schoss ÖFB-Team zurück ins Spiel

Wenige Sekunden später schöpfte die ÖFB-Auswahl wieder Hoffnung, als der vier Minuten zuvor eingewechselte Prass den Ball nach Wimmer-Vorarbeit unter die Latte wuchtete und über sein erstes Tor im 23. Länderspiel jubeln durfte. Der Treffer wurde wegen eines angeblichen Abseits von Wimmer zunächst nicht gegeben. Die Zeitlupe zeigte allerdings, dass der Ball von Jason Molumby zum Niederösterreicher gespielt wurde, woraufhin der Treffer nach VAR-Intervention anerkannt wurde.

Keine sechs Minuten später gelang der Ausgleich, und das auf einigermaßen kuriose Weise. Kelleher spekulierte bei einem Gregoritsch-Freistoß an der Strafraumgrenze mit einem Schuss über die Mauer und machte eine dementsprechende Bewegung, der Augsburg-Stürmer schlenzte den Ball aber ins verwaiste Tormanneck.

Nations League, Liga B, Gruppe 3, 3. Runde: Irland – Österreich 2:2 (2:0) Dublin, Aviva Stadium, 45.784 Zuschauer, SR Lindhout (NED) Tore: 1:0 (13.) Parrott, 2:0 (45.) Parrott (Elfmeter), 2:1 (71.) Prass, 2:2 (77.) Gregoritsch (Freistoß) Irland: Kelleher - O'Shea, Egan, Scales (63. Kitching) - Abankwah (75. O'Brien), Azaz, Coventry, Manning - Moylan (86. Cannon), Idah (63. Molumby) - Parrott (75. Ogbene) Österreich: Wiegele - Posch, Affengruber (46. Wöber), Lienhart, Mwene - Seiwald (46. Laimer), X. Schlager - Wimmer, Chukwuemeka (46. Gregoritsch), Schmid (67. Prass) - Kalajdzic Gelbe Karten: Abankwah, Manning bzw. Wöber

Die bis dahin passiven Iren legten wieder einen Gang zu, Dara O'Shea zwang Wiegele zu einer Parade (79.). Auf der Gegenseite schoss Gregoritsch aus sieben Metern drüber (81.). Die Schlussphase stand klar im Zeichen der Österreicher, das Siegestor gelang jedoch nicht mehr, auch weil Prass das Tor verfehlte (89.).

ÖFB-Team reist nach Prishtina weiter

Das ÖFB-Team hält damit nach den 3:1-Heimsiegen über Israel und den Kosovo bei sieben Punkten. Die letzte Partie dieses Lehrgangs steigt am Sonntag in Prishtina. Zum Abschluss der Gruppenphase geht es am 14. November in Linz gegen Irland und am 17. November in Debrecen gegen Israel.