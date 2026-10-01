Rangnick rotiert auch gegen Irland: Chukwuemeka erstmals in der ÖFB-Startelf

Dublin – Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick setzt im Nations-League-Auswärtsspiel am (heutigen) Donnerstagabend in Irland von Beginn an auf Sasa Kalajdzic im Sturmzentrum. Der LASK-Angreifer ist eine von sechs Umstellungen in der Startformation gegenüber dem jüngsten 3:1-Sieg am Sonntag in Wien gegen Kosovo. In der Offensive rückte auch Carney Chukwuemeka ins Team, die Viererabwehr bilden Stefan Posch, erneut David Affengruber, Philipp Lienhart und Phillipp Mwene.

Kalajdzic war seit 2023 nur im WM-Auftaktspiel im Juni gegen Jordanien (3:1) in der ÖFB-Startelf gestanden. Der 29-Jährige erhielt in Dublin den Vorzug gegenüber Michael Gregoritsch und Junior Adamu, von denen jeweils einer in den beiden vergangenen Partien als Solospitze begonnen hatte. Schon zwischen den Spielen gegen Isreal (3:1) und Kosovo hatte Rangnick an sechs Positionen rotiert. Chukwuemeka gibt in Irland seine Startelf-Premiere. Florian Wiegele absolviert im Tor, wie von Rangnick angekündigt, sein zweites Länderspiel.