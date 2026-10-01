80-jährige Beifahrerin bei Verkehrsunfall in Reutte schwer verletzt

Reutte – Ein 79-jähriger Mann ist am Donnerstag gegen 16.15 Uhr auf der B179 Fernpassstraße im Gemeindegebiet von Reutte mit seinem Auto frontal gegen eine unmittelbar neben der Fahrbahn gelegene Stützmauer geprallt. In weiterer Folge schlitterte das Fahrzeug mehrere Meter entlang der Wand.

Dabei wurde seine 80-jährige Ehefrau auf dem Beifahrersitz schwer verletzt. Der 79-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Beide wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Reutte gebracht.