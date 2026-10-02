Wasserrohrbruch in Innsbruck-Wilten behoben: Zwölf Häuser waren betroffen

Ein Wasserrohrbruch hat am Donnerstag im Innsbrucker Stadtteil Wilten zwölf Häuser betroffen. Am Freitag gegen 8 Uhr konnte die Störung laut IKB behoben werden.

Die Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) haben einen Wasserrohrbruch im Stadtteil Wilten am Freitagmorgen behoben. Laut IKB waren im Bereich der Leopoldstraße 47 zwölf Häuser betroffen.

Der Rohrbruch war am Donnerstag aufgetreten. Technikerinnen arbeiteten noch am Abend daran, den Schaden zu beheben. Am Freitag gegen 8 Uhr konnte die Störung laut Webseite behoben werden. Die Arbeiten wirkten sich vorübergehend auch auf den Verkehr aus. Die stadtauswärts führende Fahrspur auf der Ostseite der Leopoldstraße musste gesperrt werden. (TT.com)