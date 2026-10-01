Dauer noch unklar
Wasserrohrbruch in Wilten: 12 Häuser betroffen, Leopoldstraße nur einspurig befahrbar
Im Innsbrucker Stadtteil Wilten kam es am Donnerstag zu einem Wasserrohrbruch. Laut IKB waren im Bereich Leopoldstraße 47 zwölf Häuser betroffen. Gegen 21 Uhr arbeiteten TechnikerInnen noch daran, den Schaden zu beheben.
Die stadtauswärts führende Spur auf der Ostseite der Leopoldstraße musste vorübergehend gesperrt werden. Wie lange die Reparaturarbeiten und die Straßensperre andauern, war vorerst nicht bekannt. (TT.com)