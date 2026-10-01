Mutmaßlicher Entführer der Familie Shoham "eliminiert"

Der mutmaßliche Entführer der Familie des Austro-Israelis Tal Shoham ist von der israelischen Armee laut deren Angaben "eliminiert" worden. Wie die israelischen Streitkräfte (Israel Defense Forces, IDF) Donnerstagnachmittag auf X posteten, handelt es sich dabei um Muhammad Jamal Mahmoud Abu Al-Shaar von der Terrororganisation Hamas. Er drang während des Massakers vom 7. Oktober 2023 gemeinsam mit Musab Abd al-Jalil Saqib Balbisi vom Islamischen Jihad in Israel ein.

Zweitgenannter wurde ebenfalls von der israelischen Armee "eliminiert". Abu Al-Shaar war an der Entführung von Adi Shoham, Naveh Shoham und Yahel Shoham nach Gaza beteiligt. Bei Adi handelt es sich um die Ehefrau Tal Shohams. Yahel ist die sechsjährige Tochter, Naveh der elfjährige Sohn des Austro-Israelis. Außerdem verschleppte der Hamas-Terrorist Sharon Hertzman-Avigdori, Noam Avigdori und Shoshan Haran in den Küstenstreifen.

Adi Shoham wurde Ende November 2023 nach rund 50 Tagen Gefangenschaft gemeinsam mit ihren beiden Kindern als Teil eines damaligen Abkommens zwischen Israel und der Hamas freigelassen. Tal Shoham kam am 22. Februar 2025 nach insgesamt 505 Tagen Gefangenschaft frei. Bis zu seiner Freilassung wurde Shoham über das Schicksal seiner Familie im Unklaren gelassen.

Shohams Großmutter wurde in Wien geboren und floh in den 1930er-Jahren vor den Nationalsozialisten. Die österreichische Staatsbürgerschaft erhielt der mittlerweile 41-Jährige erst vor wenigen Jahren. Anfang April 2025 war Shoham erstmals in Österreich.