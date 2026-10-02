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Acht Feuerwehren im Einsatz
Zwei Doppelhäuser standen in Vollbrand: Fünf Feuerwehrleute in Obsteig verletzt
Die Gebäude standen in Vollbrand.
© Feuerwehr Obsteig
Von Sabrina Pipal
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