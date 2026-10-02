Hagele bleibt bei Nein
Reform oder „Versuchslabor“? Hitzige Debatte im Landtag um Verlängerung der Volksschule
Künftig sollen Kinder in Testregionen sechs statt vier Jahre lang in die Volksschule gehen – zumindest wenn es nach Bildungsminister Christoph Wiederkehr geht.
© Falk/iStock
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) ist auf der Suche nach Testregionen für die sechsjährige Volksschule. Im Landtag waren sich die Parteien darüber uneins: NEOS und Liste Fritz begrüßen die Idee, für die VP wird die Qual der Schulwahl damit bloß aufgeschoben.
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