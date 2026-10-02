Kommentar

Spritpreisbremse hilft zumindest etwas

Alois Vahrner

Kommentarvon Alois Vahrner

Die Steuersenkung beim Sprit kam sofort bei den AutofahrerInnen an. Das ist erfreulich, wenn auch staatliche Preisbremsen nur Linderung und keine Lösung des Problems bringen.

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