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Kommentar
Spritpreisbremse hilft zumindest etwas
Kommentarvon Alois Vahrner
Die Steuersenkung beim Sprit kam sofort bei den AutofahrerInnen an. Das ist erfreulich, wenn auch staatliche Preisbremsen nur Linderung und keine Lösung des Problems bringen.
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