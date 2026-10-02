Unfall auf der Flucht

Einbruch in Waffengeschäft in Innsbruck: Dritter Tatverdächtiger gefasst

Im Innenraum des Geschäfts zerstörten die Täter Vitrinen. Es dürfte ihnen offenbar gelungen sein, mehrere Waffen zu stehlen. Über die genaue Vorgehensweise ist aber aktuell noch nichts bekannt.
© Daniel Liebl

Eine großangelegte Fahndung wurde nach dem Hinweis einer Zeugin ausgelöst. Die Polizei konnte auch ein verdächtiges Fahrzeug verfolgen. Die Täter bauten dann in Mittenwald einen Unfall und ergriffen zu Fuß die Flucht.