„Es fehlen Öl und Gas“
Sorge um Inflation: Möglicher Diesel-Bann der USA könnte Teuerung anheizen
Diskutierten im Rahmen des Bank Austria Wirtschaftsclubs bei Morandell in Wörgl, v.l.: Stefan Bruckbauer (Ökonom Bank Austria), Eduard Fröschl jun. (Junge Industrie), Alois Vahrner (Tiroler Tageszeitung), Dieter Hengl (Vorstand Bank Austria)
© Max Strozzi
Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer befürchtet einen Diesel-Exportstopp der USA mit schweren Folgen für die Teuerung in Europa. Die heimische Industrie sieht er im Aufwind, den Bau, Handel und Gastro dagegen als Konjunktur-Bremsen.
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