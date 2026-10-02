FIS rollt Hirscher den roten Teppich aus: Ski-Superstar erhält Wildcard für Sölden

„Kreuzband weg, Projekt vorbei!“ So titelte Marcel Hirschers Ski-Firma Van Deer nach der schweren Verletzung Anfang Dezember 2024. Inzwischen sind fast zwei Jahre vergangen und es deuten immer mehr Anzeichen darauf hin, dass der Olympiasieger ein zweites Comeback wagt.

Eine große Hürde auf dem Weg zurück in den Ski-Weltcup wurde am Donnerstag beim Council-Meeting des Internationales Skiverbands FIS in Genf aus dem Weg geräumt. Bei der Tagung wurde beschlossen, dass der für die Niederlande startende Salzburger bei einem möglichen Weltcup-Comeback eine Wildcard erhalten würde. Hirscher könnte demnach mit der Startnummer 31 an den Start gehen.

Schon vor dem Entschluss sprach für FIS-Renndirektor Markus Waldner nichts gegen eine Wildcard für den achtfachen Gesamt-Weltcupsieger: „Weil es immer eine große Aufwertung ist, so einen Superstar bei einem Rennen dabei zu haben.“