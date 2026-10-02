Zum Glück gibt‘s engagierte Pflegekräfte!

In den 40 Jahren ihres Bestehens haben die Österreichischen Lotterien das Leben vieler Menschen besser gemacht. – Heuer unterstützen sie wieder den Curo Pflege Award.

Spitäler und Pflegeheime sind keine Komfortzonen. Wer entweder selbst medizinische Versorgung braucht oder einen Besuch abstattet, ist meist froh, wieder draußen in der „normalen Welt” zu sein – dort, wo man nicht an Krankheit, Alter und Gebrechlichkeit erinnert wird.

Fordernde Rahmenbedingungen

Umso bemerkenswerter ist, dass manche Menschen diesen Ort bewusst als ihren Arbeitsplatz gewählt haben, um dort von früh bis spät für hilfsbedürftige Menschen da zu sein. Für sie sind diese Orte erst recht keine Komfortzonen. Denn Patient:innen haben in vielen Fällen mit schwerwiegenden körperlichen oder mentalen Erkrankungen zu kämpfen. Die Rahmenbedingungen für die Pflegekräfte könnten nicht fordernder sein.

Große Verantwortung

Die für den Curo 2026 nominierten Pfleger:innen haben gezeigt, wie berufliches Engagement auch in einem so verantwortungsvollen Umfeld auf vorbildliche Weise gelingen kann. Wie man für Patient:innen mit Idealismus und Empathie da sein kann, ohne dabei abzustumpfen oder auszubrennen. Ihre Nominierungen sind Bestätigung dafür, dass sie das Leben der von ihnen betreuten Menschen ein Stück besser gemacht haben.

„Pflegekräfte verdienen unsere Unterstützung auf allen Ebenen.“ Erwin van Lambaart, Generaldirektor Österreichische Lotterien

Die heuer bereits 40-jährige Geschichte der Österreichischen Lotterien hat immer schon viel damit zu tun gehabt, das Leben für andere Menschen besser zu machen. Eine lange Liste an Sponsorpartnerschaften, die sich der stärkeren Inklusion, der Linderung von Armut oder vielen anderen soziale Anliegen gewidmet haben, ist Zeugnis dafür. In diesem Licht ist auch die Unterstützung des Curo, dem unser Unternehmen von Anfang an verbunden ist, zu sehen.

Verdiente Wertschätzung

Pflegekräfte verdienen unsere Unterstützung auf allen Ebenen. Das betrifft die Schaffung von Rahmenbedingungen, die einer Überlastung vorbeugen ebenso wie eine angemessene Entlohnung. Der Curo leistet aber etwas ebenfalls sehr Wichtiges: Er holt Menschen vor den Vorhang, die sonst nicht im Rampenlicht agieren, aber deren Wirken in vielen Fällen Auszeichnung verdient.

Bestmögliche Lebensqualität