TT Auktion 2026 ist zurück!

Bis 21. Oktober können Sie auf der TT-Auktionsplattform stöbern und Gebote abgeben. Und das kann sich lohnen: Bei vielen Top-Produkten liegt der Mindestpreis bei rund 50 Prozent des regulären Verkaufspreises.

Die TT Auktion 2026 geht in die nächste Runde. Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen präsentieren auf auktion.tt.com ihre Produkte, Gutscheine und Dienstleistungen. Ob eine Auszeit vom Alltag, ein neues Sportprodukt, etwas Schönes für die eigenen vier Wände, ein kulinarisches Erlebnis oder ein Gutschein für besondere Momente – das vielfältige Angebot lädt zum Stöbern und Mitbieten ein.

So funktioniert das Mitbieten

Das Prinzip der TT Auktion ist einfach: Nach der Registrierung können die gewünschten Angebote ausgewählt und direkt online Gebote abgegeben werden. Für jedes Angebot ist ein Mindestpreis festgelegt. Dieser liegt bei vielen Produkten und Leistungen bei rund 50 Prozent des regulären Verkaufspreises. Entscheidend wird es am 21. Oktober, dem Zuschlagstag. Ab 20 Uhr beginnt die Zuschlagsphase. Die einzelnen Auktionen enden nach und nach bis 22 Uhr. Wurde der jeweilige Mindestpreis erreicht, erhält am Ende die Person mit dem höchsten gültigen Gebot den Zuschlag.

Früh stöbern lohnt sich

Wer sich bereits vor dem Zuschlagstag einen Überblick verschafft, hat ausreichend Zeit, die unterschiedlichen Kategorien und Angebote zu entdecken. Auf den jeweiligen Angebotsseiten finden sich alle wichtigen Informationen zum Produkt oder zur Dienstleistung sowie zum aktuellen Gebotsstand, Mindestpreis, zur Verfügbarkeit und zu den jeweiligen Bedingungen.

Nach Abschluss der Auktion werden erfolgreiche Bieterinnen und Bieter über ihren Zuschlag informiert. Nach erfolgter Bezahlung erhalten sie ein Artikelzertifikat, mit dem das ersteigerte Produkt oder Leistung beim Anbieter bezogen oder eingelöst werden kann. Informationen zu Abholung, Lieferung und möglichen Einlösefristen sind beim jeweiligen Angebot angeführt.

Für das Mitbieten fällt keine Teilnahmegebühr an. Die Registrierung sowie das Abgeben von Geboten auf der Auktionsplattform sind für Bieterinnen und Bieter kostenlos. Kosten entstehen erst, wenn für ein Angebot tatsächlich der Zuschlag erteilt wird.