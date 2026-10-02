Aus Gasthof wird Firmensitz: „Das ist ein unglaublicher Glücksfall für Reutte“

Überraschung: Der seit Jahren leerstehende Gasthof Schwarzer Adler im Reuttener Obermarkt hat einen neuen Besitzer. Rolf Brillen zieht mit Headquarter und 30 Mitarbeitern ein.

Reutte – Das Gebäude ist das von Touristen meistfotografierte in der Stadt Reutte – und von Einheimischen auch das meistdiskutierte . Denn der Zustand des ehemaligen Gasthofes Schwarzer Adler und eine mögliche Nutzung des seit acht Jahren leer stehenden, denkmalgeschützten Hauses sorgten immer wieder für Debatten. Einen Ausweg wusste niemand – jetzt der Knalleffekt. Der international bekannte Brillenmanufaktur Rolf Brillen kaufte das Anwesen und wird einen Großteil der Belegschaft von Weißenbach nach Reutte verlegen.

Der Schwarze Adler war „zeitlebens“ eine Institution als Gasthaus in Reutte. Die jahrzehntelange Betreiberfamilie führte das Haus aber nicht weiter, 2018 kam es zum Verkauf an den inzwischen verstorbenen Hans Schweiger. Der Autohausbetreiber hatte Großes vor, die Beschränkungen des Denkmalschutzes sollten das Interesse daran aber bald erlahmen lassen.

Spiritus: Im Zeichen des Kreuzes könnte gleich wieder angezapft werden. Eine Gaststube wird es künftig aber nicht mehr geben. © Helmut Mittermayr

Sohn Simon Schweiger war interessiert daran, das historische Gebäude weiterzuverkaufen. Aber der Käufer müsste passen, das Anwesen ebenso wertschätzen – nur einfach loswerden wollte er es auch nicht. Schweiger: „Der Schwarze Adler ist ein Megaprojekt. Wir hatten keine Zeit uns ihm mit voller Energie zu widmen.“

Die Jahre gingen ins Land, das Haus stand leer. Das inzwischen schon undichte Dach war Vorbote für weiteren Verfall. Dann ergab sich auf einer Innsbruckfahrt ein zufälliges Gespräch mit Roland Wolf, dem Chef von Rolf Brillen aus Weißenbach. Der Unternehmer, der dieser Tage mit seinen Brillen gerade seinen fünften europäischen Design-Oskar in Paris mitnehmen konnte, zeigte Interesse.

Die Diskussion wird in der historischen Gaststube fortgeführt. © Helmut Mittermayr

Nachhaltigkeit, wie Rolf Brillen sie lebt, könne in einem historischen Gebäude wie dem Schwarzen Adler ideal gezeigt und gelebt werden, meint Wolf. Nachdem sich ein Ausbau des Unternehmens am Standort Weißenbach, wo die Firma aus allen Nähten platzte, zerschlagen hatte, kam die Reutte-Option gerade recht.

Alle Seiten ziehen mit

Rolf wollte aber nicht die Katze im Sack kaufen. Denkmalschutz, Schutzzone – die Einschränkungen könnten auch sein Projekt zum Scheitern bringen. Deshalb wurde bei den genannten Institutionen vorgefühlt, erste Pläne erörtert. Auch wenn er sich nicht in allen Punkten durchsetzen konnte, erkannte Wolf, dass auch behördlicherseits der prinzipielle Wille da ist, das Gebäude wiederzubeleben. „Ich habe das Gefühl, dass hier eine Gemeinsamkeit besteht, den Schwarzen Adler wieder in die Gänge bringen zu wollen, bis hin zur Stadt Reutte und der Bank, die finanziert. Auch wenn ich das Risiko nicht scheue, macht das alles viel leichter.“

Die Renovierung soll zwei Jahre dauern und im Frühjahr 2027 starten. Rund 30 Mitarbeiter, die gesamte Administration, von Rolf Brillen, welches in Reutte an die zwei Millionen Euro investieren wird, werden nach der Fertigstellung ihre Büros im Reuttener Obermarkt beziehen. Damit kommt auch das Headquarter von „ROLF Eyewear“ in die Bezirkshauptstadt.

Bilder, Urkunden, Devotionalien, Karaffen – im Schwarzen Adler sammelt sich Historisches. © Helmut Mittermayr

Stadtchef Günter Salchner bezeichnet den Kauf durch Rolf Brillen „als unglaublichen Glücksfall für Reutte“. Dass Roland Wolf dies nun mache, sei keine rationale Geschichte. Er habe den Mut und die Passion dazu. „Der Schwarze Adler ist damit in den besten Händen.“ Auch für Schweiger ist das Gebäude laut dem Bürgermeister ein „Herzensprojekt geblieben. Von Gewinnmaximierung keine Spur.“ Die Stadt stelle sich ebenso der Verantwortung für historisches Erbe im Zentrum, wie die Renovierung des Josefsheims als direkter Nachbar des Schwarzen Adlers gerade zeige.

Salchner regte auch an, mit den vielen Halbseligkeiten im Haus eine offizielle Ausstellung in der Zeiller Galerie zu machen: „Ich getraue mich zu wetten, dass das die bestbesuchte aller Zeiten wird.“

Mir ist bewusst, dass wir mit einem solchen Gebäude eine besondere Verantwortung übernehmen. Roland Wolf, Unternehmer

Roland Wolf: „Ich möchte den Schwarzen Adler mit Respekt vor seiner Geschichte weiterentwickeln und wieder mit Leben füllen. Mir ist bewusst, dass wir mit einem solchen Gebäude eine besondere Verantwortung übernehmen. Ich bin bereit, dafür Geld, Zeit und Arbeit zu investieren und unsere Vorstellungen an die Besonderheiten des Hauses anzupassen. Gleichzeitig braucht das Gebäude eine Nutzung, die praktisch funktioniert und langfristig wirtschaftlich tragfähig ist.“

Als die Kutschen noch vorfuhren. Eine alte Fotografie gibt Einblicke in „bessere“ Zeiten. © Helmut Mittermayr