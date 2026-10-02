Soll Sohn gewürgt haben: Gericht schränkt Halle Berrys Besuchszeiten ein

Schwere Vorwürfe gegen Oscarpreisträgerin Halle Berry: Ihr Ex-Mann Olivier Martinez behauptet, sie habe den gemeinsamen zwölfjährigen Sohn Maceo gewürgt. Ein Gericht in Los Angeles hat nun eine vorläufige Schutzanordnung erlassen und Berrys Kontaktzeiten mit ihrem Sohn eingeschränkt.

Eskalation im erbitterten Sorgerechtsstreit zwischen Halle Berry (60) und ihrem Ex-Mann Olivier Martinez (60): Martinez hat vor Gericht schwere Misshandlungsvorwürfe gegen die Schauspielerin erhoben. Am Donnerstag erließ ein Richter im Bezirk Los Angeles daraufhin eine vorläufige Schutzanordnung.

Im Zentrum steht ein angeblicher Vorfall vom 26. September. Martinez behauptet in den Gerichtsunterlagen, Berry habe den gemeinsamen zwölfjährigen Sohn Maceo während eines Streits am Hals gepackt und gewürgt.

Der Bub habe danach seinen Vater kontaktiert und gebeten, abgeholt zu werden. Martinez führt in seinem Antrag zudem weitere angebliche Vorfälle aus den vergangenen Jahren an. Die Anschuldigungen sind bislang nicht gerichtlich festgestellt.

Halle Berry wehrt sich gegen Vorwürfe

Berry bestreitet die Darstellung ihres Ex-Mannes. Ihre Anwältin Marina Beck bezeichnete dessen Antrag als „völlig unbegründet und absichtlich irreführend“. Sie werde sich von den Anschuldigungen nicht davon abhalten lassen, für die Interessen ihres Sohnes einzutreten und ihm die notwendige Unterstützung zu geben.

Der Richter erließ eine vorläufige Schutzanordnung, verhängte jedoch kein vollständiges Kontaktverbot zwischen Berry und ihrem Sohn. Ihre Besuchszeiten wurden vorerst eingeschränkt: Berry darf Maceo derzeit montags und dienstags sowie samstags und sonntags jeweils zwischen 10 und 20 Uhr sehen.

Olivier Martinez und Halle Berry bei einer Charity-Veranstaltung 2013. © imago-images/NicolasGenin

Eine von Martinez verlangte Überwachung von Berrys Nüchternheit ordnete der Richter hingegen nicht an. Dafür gebe es nach Einschätzung des Gerichts nicht genügend Informationen.

Entscheidung könnte am 16. Oktober fallen

Die jetzige Regelung ist vorläufig. Für den 16. Oktober ist eine weitere Anhörung angesetzt. Dann soll entschieden werden, ob die Schutzanordnung fortgeführt beziehungsweise verändert wird.