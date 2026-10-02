Herbstgenuss in Südtirol: Zwei Hotels, unzählige Wohlfühlmomente

Wandern durch goldene Berglandschaften, regionale Genussmomente erleben und im Spa neue Energie tanken: Im Falkensteiner Hotel Antholz und im Falkensteinerhof zeigt sich der Südtiroler Herbst von seiner schönsten Seite.

Nur rund 60 bis 90 Fahrminuten von Innsbruck entfernt erwartet Urlauber eine völlig andere Welt: goldene Herbstlandschaften, klare Bergluft und echte Südtiroler Gastfreundschaft. Das Falkensteiner Hotel Antholz und der Falkensteinerhof verbinden naturnahe Erlebnisse, erstklassige Kulinarik und entspannende Wellnessmomente zu einem unvergesslichen Herbsterlebnis.

Ihr Adults-only-Rückzugsort in den Südtiroler Alpen: das Falkensteiner Hotel Antholz. open_in_full © Hannes Niederkofler © klaus peterlin © Hannes Niederkofler

Aktiv die Schönheit Südtirols entdecken

Sowohl das Falkensteiner Hotel Antholz als auch der Falkensteinerhof sind ideale Ausgangspunkte für abwechslungsreiche Wanderungen durch die herbstliche Bergwelt. Direkt vor der Haustür warten zahlreiche Wege, die durch farbenprächtige Wälder, über sonnige Almen und zu beeindruckenden Aussichtspunkten führen. Im Antholzer Tal begeistern Ausflüge zum Staller Sattel, zur Steinzger Alm oder rund um den malerischen Antholzer See. Rund um den Falkensteinerhof laden die sanften Almen und Gipfel des Eisacktals zu aktiven Naturerlebnissen ein.

Entspannung mit Bergblick

Nach einem aktiven Tag in der Natur steht in beiden Häusern Erholung auf höchstem Niveau im Mittelpunkt. Im Falkensteiner Hotel Antholz erwartet Gäste der Acquapura SPA mit Indoor- und Outdoor-Pool, verschiedenen Saunen und Dampfbad. Der Falkensteinerhof begeistert mit echter Südtiroler Bergwellness. Im Acquapura SPA laden ein beheizter Outdoor-Pool mit Panoramablick, ein Indoor-Pool mit Whirl-Ecke sowie eine großzügige Saunawelt zum Entspannen ein. Highlights sind die Adults-Only-Saunawelt mit Blockhaus-, Bio- und Erlebnissauna, neue Alpine Relax Rooms sowie wohltuende Anwendungen mit alpinen Heilpflanzen und Naturkosmetik. Wer Körper und Geist nach einem Wandertag etwas Gutes tun möchte, findet hier die perfekte Kombination aus alpiner Natur und modernem Wellnesskomfort.

Willkommen im Falkensteiner Hotel Falkensteinerhof, dem 4*S-Hotel in Vals für Ihren Aktiv- und Genussurlaub in Südtirol . open_in_full © MuehlbacherRupert GAS © Hannes Niederkofler © Hannes Niederkofler © Hannes Niederkofler © Hannes Niederkofler

Südtirol schmecken

Auch kulinarisch wird der Herbst in beiden Hotels zum Erlebnis. Im Falkensteiner Hotel Antholz genießen Gäste im Rahmen der Genusshalbpension alpin-mediterrane Spezialitäten mit saisonalen und regionalen Zutaten. Im Falkensteinerhof erwartet Gäste die beliebte ¾-Verwöhnpension mit regionalen Spezialitäten, frischem Brot aus der hauseigenen Bakery, einer traditionellen Südtiroler Marende am Nachmittag und einem kreativen 6-Gänge-Dinner am Abend. Das Genusskonzept „Alpine Gusto“ verbindet dabei Südtiroler Tradition mit mediterraner Leichtigkeit und modernen Akzenten.

Zwei Hotels, zwei Urlaubswelten

Wer Ruhe, Natur und eine Auszeit ausschließlich für Erwachsene sucht, findet im Adults Only Falkensteiner Hotel Antholz den perfekten Rückzugsort. Der Falkensteinerhof überzeugt mit seinem umfangreichen Wellnessangebot, herzlicher Gastfreundschaft und vielfältigen Aktivmöglichkeiten. Gemeinsam haben beide Häuser ihre einzigartige Lage inmitten der Südtiroler Bergwelt und die Leidenschaft, unvergessliche Urlaubsmomente zu schaffen.