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Kurioser Unfall
Katze biss Autofahrer während der Fahrt: 57-Jähriger verunglückte auf A12 bei Radfeld
Wie durch ein Wunder blieb der Lenker bei dem Unfall unverletzt.
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