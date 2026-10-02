Wann das Auto zum Pickerl muss: Neuer Rechner zeigt Fristen ab 2027

Mit Mai 2027 ändern sich die Begutachtungsintervalle. Das bisherige 3-2-1-System wird durch ein neues 4-2-2-2-1-Modell ersetzt. Der ÖAMTC bietet ab sofort einen Online-Rechner an, mit dem Fahrzeughalter die künftig geltenden Fristen überprüfen können.

Im Mai 2027 ändern sich die Begutachtungsintervalle (§57a): Das bisherige Intervall (3-2-1) wird durch ein 4-2-2-2-1-System ersetzt. Pkw, Motorräder, Mopeds, Quads und leichte Anhänger müssen erstmals nach vier Jahren überprüft werden, anschließend sind drei weitere Überprüfungen jeweils im Abstand von zwei Jahren vorgesehen, danach wieder jedes Jahr. Mit einem Online-Pickerlrechner bietet der ÖAMTC nun eine Orientierung, hieß es am Freitag.