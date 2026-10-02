Bürgermeister trat zurück: Wie es in Iselsberg-Stronach nun weitergeht

Iselsberg-Stronach – Die Gemeinde Iselsberg-Stronach steht unter neuer Führung: Nach dem Rücktritt von Gerhard Wallensteiner wurden Armin Kofler zum neuen Bürgermeister und Barbara Auer zur neuen Bürgermeister-Stellvertreterin offiziell angelobt. Kofler war zuvor Vizebürgermeister gewesen. Die Angelobung nahm Bezirkshauptfrau Bettina Heinricher vor. Im Rahmen der Angelobung legten der neue Bürgermeister und seine Stellvertreterin das Gelöbnis auf die Bundes- und Landesverfassung ab.