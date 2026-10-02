Bürgermeister trat zurück: Wie es in Iselsberg-Stronach nun weitergeht
Nach vier Jahren hatte Gerhard Wallensteiner sein Amt aus gesundheitlichen Gründen zurückgelegt. Sein Nachfolger wurde vor Kurzem angelobt.
Iselsberg-Stronach – Die Gemeinde Iselsberg-Stronach steht unter neuer Führung: Nach dem Rücktritt von Gerhard Wallensteiner wurden Armin Kofler zum neuen Bürgermeister und Barbara Auer zur neuen Bürgermeister-Stellvertreterin offiziell angelobt. Kofler war zuvor Vizebürgermeister gewesen. Die Angelobung nahm Bezirkshauptfrau Bettina Heinricher vor. Im Rahmen der Angelobung legten der neue Bürgermeister und seine Stellvertreterin das Gelöbnis auf die Bundes- und Landesverfassung ab.
Der bisherige Bürgermeister Gerhard Wallensteiner war bei den Gemeinderatswahlen 2022 der einzige Kandidat gewesen, er hatte jedoch keine Mehrheit im Gemeinderat. Er zieht sich aus gesundheitlichen Gründen zurück, wie er sagt.
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