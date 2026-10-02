Nadja Maleh: Mit ihrem Zuckergoscherl will sie die Jenbacher zum Lachen bringen

Macht Zucker dumm? Fragen wie diesen geht die österreichische Kabarettistin am 15. Oktober ab 19.30 Uhr im VZ Jenbach auf den Grund.

Nadja Maleh ist eine bekannte österreichische Kabarettistin, Schauspielerin, Sängerin und Regisseurin. Die 1972 in Wien geborene Künstlerin mit syrisch-tirolerischen Wurzeln gehört zu den vielseitigsten Stimmen der österreichischen Kleinkunstszene.

Einem breiteren Publikum wurde sie ab 2001 durch ihre Mitwirkung in der Sat.1-Comedy-Reihe „Die Wochenshow“ bekannt. Sie war zudem im Kabarett SIMPL sowie in verschiedenen ORF- und ATV-Produktionen zu sehen. Seit 2007 feiert sie große Erfolge mit ihren Soloprogrammen. In ihren Shows schlüpft sie regelmäßig mit hoher schauspielerischer Präzision in eine Vielzahl von selbst kreierten, skurrilen Kunstfiguren (wie Ramona Krummelanke, Frau Professor Huber oder Dragan) und baut musikalische Einlagen ein.

Zuckersüßes Programm

Für ihre Arbeit wurde sie mehrfach im gesamten deutschsprachigen Raum ausgezeichnet. Am Donnerstag, 15. Oktober ab 19.30 Uhr gastiert Nadja Maleh im VZJenbach. Und zwar mit ihrem Programm „Zuckergoscherl“.

Macht Zucker dumm? Und wenn nicht, wie erklärt man sich dann den IQ Durchschnitt der Menschheit? Warum belohnt man sich mit einem Keks und nicht mit einer Kohlsprosse? Zucker macht glücklich, aber was ist mit Fenchel? Und warum ist Zucker-Fee ein Kosewort, Ahornsirup-Elfe aber nicht. Das sind die Fragen, mit denen sich die Kabarettistin beschäftigt.