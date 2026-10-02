Über 40.000 Mitglieder und im Juni 2027 ein neuer Präsident im Tiroler Skiverband

2027 findet die Jahreshauptversammlung des Tiroler Skiverbandes bereits im Juni statt. Dann, wenn ein neuer Präsident, eine neue Präsidentin gewählt wird.

Nach dem vorzeitigen Rücktritt von Charlie Janovsky blickte Markus Schröcksnadel als interimistischer Präsident des Tiroler Skiverbandes im Rahmen der 81. Jahreshauptversammlung in Absam auf den vergangenen Winter zurück. Und das mit Stolz, schließlich erfüllten sich 19 Tiroler den Traum einer Olympiateilnahme und weitere sechs waren bei den Paralympics dabei. Mit dreimal Gold, fünfmal Silber und einmal Bronze sowie weiteren 27 Top-Ten-Platzierungen fiel die Bilanz glänzend aus.

Das galt auch für die Jugend, die bei diversen Nachwuchs-Weltmeisterschaften neunmal Gold, fünfmal Silber und viermal Bronze bejubelte. Dazu schafften 18 TSV-Nachwuchsleute den Sprung in den ÖSV, wo derzeit insgesamt 85 Tiroler Österreichs Farben vertreten.

Die Grundlage für Erfolge wird tagtäglich in unseren Vereinen gelegt. Mein Dank gilt allen Trainern, Funktionären, Kampfrichtern und Ehrenamtlichen. Markus Schröcksnadel, interimistischer TSV-Präsident

Mit Skispringer Manuel Fettner, Kombinierer Lukas Greiderer und den beiden Biathleten Lisa Hauser und Felix Leitner wurde ein honoriges Quartett verabschiedet. Auch mit dem Hinweis, dass jede Karriere klein beginne, im Elternhaus, bei den Vereinen, in den Bezirken – mit viel Ehrenamtlichkeit und noch mehr Herzblut.