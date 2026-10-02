Techniker starten im Pitztal
Kein Schnee in Europa: ÖSV-Speed-Stars um Kriechmayr flüchten wieder nach Chile
Wegen Schneemangels in der Schweiz fliegt ÖSV-Star Vincent Kriechmayr am Freitag mit seinen Speed-Kollegen Stefan Eichberger und Daniel Hemetsberger kurzfristig für zwei Wochen Speed-Training nach Portillo.
© AFP/Klamar
Marcel Hirscher bereitet sich in Argentinien auf ein mögliches Sölden-Comeback vor. Nun kehren auch drei österreichische Speed-Asse um Vincent Kriechmayr gut zwei Wochen nach Chile zurück.
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