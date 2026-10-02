Toter im Unterland am Inn gefunden: Identität steht nun fest

Am Mittwoch war die Leiche eines Mannes am Inn bei Buch gefunden worden. Die Obduktion ergab keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Am Mittwoch wurde am Innufer in Buch eine Leiche gefunden. Der Tote konnte nun identifiziert werden. Es handelt es sich um einen 48-jährigen Ungarn, hieß es am Freitag vonseiten der Polizei. Die Obduktion ergab – wie bereits angenommen – keine Hinweise auf Fremdverschulden. Zur genauen Todesursache konnten aufgrund eines noch ausständigen Gutachtens keine genauen Angaben gemacht werden.

Wie berichtet war einer Spaziergängerin am Dienstag ein abgestelltes Auto mit offenem Fenster aufgefallen. Sie meldete dies der Polizei. Eine erste Nachschau verlief ohne Ergebnis, am Mittwoch wurde dann eine Angelausrüstung am Innufer gefunden. Etwas weiter flussabwärts stießen die Einsatzkräfte dann auf die männliche Leiche. (TT.com)