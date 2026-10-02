Personal geht auf die Straße

„Irgendwann reicht es“: Kampf um faire Gehälter an den Tirol Kliniken wird härter

An den Tirol-Kliniken fand am Freitag der Auftakt zu einer ganzen Reihe noch kommender Betriebsversammlungen statt. Grund ist und bleibt das Zwei-Klassen-System in der Entlohnung.
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Manfred Mitterwachauer

Von Manfred Mitterwachauer

An den Tirol Kliniken gehen MitarbeiterInnen auf die Straße. Weil das Land am Zwei-Klassen-System der Entlohnung öffentlicher Gesundheitsberufe nicht rütteln will. Die Betriebsversammlung war nur der Anfang.

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