Personal geht auf die Straße
„Irgendwann reicht es“: Kampf um faire Gehälter an den Tirol Kliniken wird härter
An den Tirol-Kliniken fand am Freitag der Auftakt zu einer ganzen Reihe noch kommender Betriebsversammlungen statt. Grund ist und bleibt das Zwei-Klassen-System in der Entlohnung.
© Axel Springer
An den Tirol Kliniken gehen MitarbeiterInnen auf die Straße. Weil das Land am Zwei-Klassen-System der Entlohnung öffentlicher Gesundheitsberufe nicht rütteln will. Die Betriebsversammlung war nur der Anfang.
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