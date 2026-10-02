Keine Gefahr für Bevölkerung: Innsbrucker Feuerwehren proben am Samstag den Ernstfall

Von Brand- und Gefahrstoffeinsätzen bis zur Personenrettung: Elf Feuerwehren üben am Samstag in Innsbruck für den Einsatzfall.

Wer am kommenden Samstag in Innsbruck vermehrt Feuerwehrfahrzeuge und Blaulicht sieht, muss sich keine Sorgen machen: In mehreren Stadtteilen wird am 3. Oktober der Ernstfall geprobt. Elf Feuerwehren trainieren dabei in Amras, Pradl, der Reichenau und der Rossau gleichzeitig unterschiedliche Einsatzszenarien unter möglichst realistischen Bedingungen.

Geübt werden unter anderem ein Brand nach einem Brandmeldealarm, ein Gefahrstoffeinsatz, ein Baustellenunfall sowie ein Forstunfall. Zudem stehen Aufzugs- und Liftrettungen auf dem Programm.

Mit der Großübung wollen die Feuerwehren ihre Zusammenarbeit verbessern und Einsatzabläufe für verschiedene Schadenslagen trainieren.

Übungen von 9 bis 16 Uhr