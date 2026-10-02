Falsche Krypto-Anlage und gefälschte E-Mail: Zwei Männer verloren hohe Geldbeträge

Ein vermeintliches Krypto-Investment und eine angebliche Gutschrift endeten für zwei Männer in Tirol mit hohen finanziellen Verlusten. In beiden Fällen waren unbekannte Täter über das Internet an die Opfer herangetreten.

Zwei Österreicher sind Ende September 2026 Opfer unterschiedlicher Betrugsmaschen geworden. Die unbekannten Täter erbeuteten dabei einen niedrigen fünfstelligen und einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag.

Ein 49-Jähriger hatte im Internet nach Möglichkeiten gesucht, in Kryptowährungen zu investieren. Über eine Plattform stieß er auf eine Firma, bei der er ein Benutzerkonto einrichtete. Anschließend nahmen Unbekannte telefonisch Kontakt mit ihm auf.

Der Mann überwies daraufhin einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag an die Firma. Das Geld wurde in weiterer Folge auf ein unbekanntes Konto weitergeleitet.

Vermeintliche SMS von der Sozialversicherung

Im zweiten Fall erhielt ein 66-Jähriger am 30. September eine gefälschte E-Mail, die vermeintlich von seiner Sozialversicherung stammte. Darin wurde ihm eine Gutschrift in Aussicht gestellt. Über einen mitgeschickten Link sollte er seine Kontodaten eingeben.