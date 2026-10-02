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Debüt gegen Schweden
Neuer Nationalspieler für die WSG: Hamzic hatte bei Dzeko-Abschied die Hände im Spiel
Salko Hamzic bekam es ein ums andere Mal mit Schwedens Starstürmer Viktor Gyökeres zu tun.
© IMAGO/Jonas Ekströmer/TT
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