Südbrücke in Kiew erneut von Drohne getroffen

Die bereits beschädigte Südbrücke in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist erneut von einer russischen Kampfdrohne getroffen worden. Das teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Freitag auf Telegram mit. Er wies darauf hin, dass die Brücke nach mehreren Angriffen sowohl für den Autoverkehr als auch für U-Bahnen gesperrt bleibe. Die Südbrücke war bereits am Donnerstag von drei Drohnen getroffen worden.

Nach russischen Angriffen wurden in der Früh in der Dreimillionenstadt mehrere Brücken über den Fluss Dnipro gesperrt. Neben der Südbrücke blieben am Nachmittag zwei weitere Brücken teilweise für den Verkehr gesperrt. Insgesamt sieben Brücken für U-Bahn, Eisenbahn und Straßenverkehr verbinden den Ost- und den Westteil Kiews.

Im nordwestlich gelegenen Vorort Hostomel wurden am frühen Abend zwei Menschen bei einem russischen Drohnenangriff verletzt. Wie Gouverneur Timur Tkatschenko auf Telegram weiter mitteilte, wurden mehrere Lagerräume getroffen und in Brand gesetzt. Nach offiziell unbestätigten Berichten brannten unter anderem Lagerhäuser eines Pharmahändlers mit Medikamenten. Eine Drohne traf den Bezirk Kiewskyi in Charkiw und verletzte dabei eine Person, teilte der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow, auf Telegram mit.