Nordkorea feuert ballistische Rakete ab

Nach südkoreanischen und japanischen Angaben hat Nordkorea am Samstag in der Früh eine ballistische Rakete in Richtung des Meeres vor seiner Ostküste abgefeuert. Die Rakete sei gegen 6.30 Uhr (Ortszeit) vom Gebiet Wonsan aus gestartet worden, erklärte das südkoreanische Militär. Die japanische Küstenwache teilte mit, es habe sich vermutlich um eine ballistische Rakete gehandelt, die anscheinend niedergegangen sei und warnte die Schifffahrt in der Region.

Das südkoreanische Präsidialamt berief nach dem Raketenstart eine Dringlichkeitssitzung des Nationalen Sicherheitsrates ein. Das südkoreanische Militär erklärte, es habe seine Überwachung wegen weiterer möglicher Raketentests verstärkt und werde Geheimdienstinformationen mit den USA und Japan austauschen.