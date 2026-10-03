Zivilschutz-Probealarm: 8.300 Sirenen heulen am Samstag

Am Samstag wird in Österreich erneut ein bundesweiter Zivilschutz-Probealarm durchgeführt. Zwischen 12.00 und 12.45 Uhr werden nach dem Signal "Sirenenprobe" landesweit die drei Zivilschutzsignale "Warnung", "Alarm" und "Entwarnung" von rund 8.300 Feuerwehrsirenen ausgestrahlt. Die jährliche Probe der Signaltöne dient der Überprüfung der technischen Einrichtungen des Warn- und Alarmsystems und soll die Bevölkerung mit den Signalen vertraut machen.