Zivilschutz-Probealarm: 8.300 Sirenen heulten am Samstag

In Österreich haben am Samstag wieder mehr als 8.300 Sirenen beim Zivilschutzprobealarm geheult. 8.343 der insgesamt 8.399 Sirenen funktionierten einer Aussendung des Innenministeriums zufolge demnach einwandfrei. Mit der Probe soll auch die Bevölkerung mit den Warnsignalen vertraut gemacht werden.

Zwischen 12.00 und 12.45 Uhr wurden in ganz Österreich nach dem Signal "Sirenenprobe" die drei Zivilschutzsignale "Warnung", "Alarm" und "Entwarnung" ausgestrahlt. Insgesamt fielen 56 Sirenen bzw. 0,67 Prozent aus. Im Vorjahr waren es 37 Sirenen bzw. 0,44 Prozent gewesen.

Begleitend zur Sirenenprobe wurde auch das Katastrophen-Warnsystem "AT-Alert" bundesweit getestet. Nach Informationen der Mobilfunknetzbetreiber wurden die Testnachrichten erfolgreich ausgesendet.