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Kommentar
Max und Mustafa im Klassenzimmer
Kommentarvon Liane Pircher
Wenn es um den Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund in Klassen geht, löst das schnell Entrüstung auf allen Seiten aus. Ein nüchterner und ehrlicher Blick auf die Realität hilft.
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