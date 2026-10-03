Kommentar

Max und Mustafa im Klassenzimmer

Liane Pircher

Kommentarvon Liane Pircher

Wenn es um den Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund in Klassen geht, löst das schnell Entrüstung auf allen Seiten aus. Ein nüchterner und ehrlicher Blick auf die Realität hilft.

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