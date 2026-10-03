Gastkommentar

Die Schweizer sind ein bewundernswertes Volk

Alois Schöpf

Gastkommentarvon Alois Schöpf

In regelmäßigen Abständen erreichen uns aus der Schweiz Nachrichten von Volksabstimmungen, deren Ergebnisse den gelernten Österreicher schlichtweg verblüffen.

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