Mama-Glück für ehemalige deutsche Skiläuferin: „Willkommen auf der Welt, kleines Wunder“
Auf der Skipiste war Marina Fischbacher einst eine große Teamplayerin. Mit der Mannschaft gelangen der ehemaligen Rennläuferin auch die größten Erfolge. So fuhr sie mit der DSV-Equipe zweimal im Weltcup auf das Podest. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 verpasste die heute 31-Jährige mit dem Deutschen Team als Fünfte nur knapp die Medaillenränge.
Seit ihrem Rücktritt 2021 infolge mehrerer Verletzungen war es um die dreifache Junioren-WM-Bronzemedaillengewinnerin ruhig geworden. Bis jetzt. Denn Fischbacher gab mit ihrem Mann Florian die Geburt ihres ersten Kindes bekannt. „Willkommen auf der Welt, kleines Wunder“, schrieb die ehemalige Technik-Spezialistin, die im Weltcup noch unter ihrem Geburtsnamen Wallner unterwegs war.
Zahlreiche Glückwünsche für das neue Dreier-Team kamen u.a. von ÖSV-Läuferin Ricarda Haaser, Ex-Kitzbühel-Sieger Hannes Reichelt oder der ehemaligen Tiroler Skiläuferin Rosina Schneeberger. (TT.com)
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